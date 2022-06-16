印度新募兵計畫 年輕人示威場面火爆

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（中央社記者林行健新德里16日專電）印度軍方日前推出的新募兵計畫，引發年輕人對就業保障的擔憂，多個省分爆發示威，現場棍棒與石塊齊飛，還有汽車、火車廂及建築物遭人縱火，場面混亂。

印度比哈省（Bihar）、拉吉斯坦省（Rajasthan）、北方省（Uttar Pradesh）和馬德雅省（Madhya Pradesh）今天爆發學生及年輕人示威根據「今日印度」（India Today）電視台畫面，場面十分火爆。

電視台畫面顯示，示威者或向鎮暴警察投擲石塊，或在大馬路中央焚燒輪胎，執法人員則向示威者噴射強力水柱或發射催淚彈；執政黨「印度人民黨」（BJP）部分地方黨部、街上停放的汽車和機車，遭人縱火。

一名示威印度學生在電視訪問中說，新募兵計畫讓他們的前途陷入不確定性，因為在新募兵計畫下從軍的年輕人，在75%會在4年後被裁掉；在舊制之下，新兵一旦被錄取，即可在軍中至少待10年。

印度軍方14日宣布「烈火之路」（Agnipath）募兵計畫，年介17歲半至21歲的印度男女均可加入軍隊，役期4年，但期滿後只有表現最佳的25%可以留下，獲得正式軍階。

軍方稱新制有助縮減逐日增加的人事開支。

印度在野「國大黨」（INC）重要領袖甘地（Rahul Gandhi）今天在推特上說，短期契約式的募兵計畫不但讓新兵的前途未卜，也影響軍隊的作戰能力與素質，而印度邊界正面對中國與巴基斯坦的雙重安全威脅。

面對質疑，印度國防部回應，入伍4年後被裁的新兵，可獲一筆創業金；有意繼續求學者將取得相當於高中學歷的證書，參加大學銜接計畫，有意求職者可優先進入各省警隊或是中央武裝警隊。

印度國防部也說，募兵計畫不但可提供更多就業機會給年輕人，也能讓年輕與青壯士兵達到50:50的「適當」比例。（編輯：黃自強）1110616