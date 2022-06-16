德國總理蕭茲：澤倫斯基將參加6月下旬G7峰會

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（中央社基輔16日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在訪問基輔期間表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將參加6月下旬舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

蕭茲在推特（Twitter）發文感謝澤倫斯基接受他的邀請，參加6月26日至28日在德國艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行的G7峰會。

據信從俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭的戰爭以來，澤倫斯基從未離開過烏克蘭，預計他將以視訊方式參加G7峰會。

蕭茲今早與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）搭乘火車抵達烏克蘭，並前往俄軍入侵初期戰鬥激烈的伊爾平（Irpin）。

蕭茲稱自己目睹的斷壁殘垣「可怕」且「毫無意義」。他告訴記者：「一座沒有任何軍事基礎設施的城市被摧毀了。」

「這告訴我們很多關於俄國侵略戰爭的殘酷，它的目的只是為了摧毀和征服。」

蕭茲還承諾「國際團結，好讓烏克蘭公民能重建他們的國家」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110616