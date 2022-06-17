烏克蘭陷戰火 EBU屬意英國接辦歐洲歌唱大賽

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）歐洲廣播聯盟（EBU） 今天表示，贏得今年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍的烏克蘭，明年將無法主辦這項活動，歐洲廣播聯盟有意交由第2順位的英國主辦。

烏克蘭卡路什樂團（Kalush Orchestra）上個月拿下這項世界最大現場歌唱活動冠軍，依照慣例，烏克蘭應主辦明年大賽。但歐洲廣播聯盟指出，由於烏克蘭目前「陷入戰火」，聯盟確定歌唱大賽不可能在烏克蘭舉行。

歐洲廣播聯盟說：「有鑑於目前情況，廣電業者主辦、安排和製作歐洲歌唱大賽所需要的安全和作業保障…都無法實現。」

歐洲廣播聯盟表示：「我們目前將與今年的第2順位主辦單位英國廣播公司（BBC）開始商量，可能在英國舉辦2023年歐洲歌唱大賽。」

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「我們全心全意要在明年比賽中反映出烏克蘭今年奪冠，在我們與最終主辦方的商討中，這是優先考量。」

英國首相強生（Boris Johnson）辦公室對此表示歡迎，首相發言人說，「我們當然歡迎有機會與烏克蘭和英國廣播公司（BBC）密切合作，在英國主辦歌唱大賽。我們將致力於確保大賽能充分反映烏克蘭豐富的文化、傳統以及創意，並使我們兩國目前的夥伴關係更上層樓」。（譯者：張佑之/核稿：劉學源）1110617