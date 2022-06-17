蒲亭砲轟西方國家 宣布單極世界時代已終結

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（中央社聖彼得堡17日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在「聖彼得堡國際經濟論壇」（St. Petersburg International Economic Forum）演說時火力全開，砲轟西方國家，並宣布「單極世界時代」已經結束。

蒲亭（Vladimir Putin）告訴聽眾：「當美國贏得冷戰時，宣稱自己是上帝在地球上的代表，他們沒有責任，只有利益。他們宣稱那些利益是神聖的。那是單向交通，讓世界變得不穩定。」

蒲亭發動烏克蘭戰爭已近4個月，他在聖彼得堡這場年度會議上的演講，讓世界有機會瞭解他的想法。他一上台，沒浪費時間寒暄，直接抨擊美國及其盟國。

蒲亭說：「他們在自己的錯覺下生活在過去…他們認為…他們已經贏了，其他一切都是殖民地、後院。生活在那裡的人是二等公民。」他說，俄羅斯對烏克蘭的「特別行動」，已成為「西方把所有問題歸咎於俄羅斯的救生圈」。

蒲亭還指責西方試圖傷害俄羅斯經濟，指對莫斯科的制裁「瘋狂」且「魯莽」。

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他說：「他們的意圖很明顯，就是透過破壞物流鏈、凍結國家資產和打擊生活水準來粉碎俄羅斯經濟，但他們沒有成功。…俄羅斯工商界人士團結一致，勤奮認真工作，我們正一步步讓經濟情勢正常化。」

歐盟執委會今天宣布，推薦烏克蘭及其鄰國摩爾多瓦（Moldova）為歐盟候選國。蒲亭談到歐盟時表示：「歐盟已完全喪失了主權，其菁英們正跟著別人的調子跳舞，傷害了他們自己的民眾。歐洲人和歐洲企業的真正利益被徹底忽視和擱置一旁。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110617