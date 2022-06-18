英國記者遇害 凸顯亞馬遜雨林犯罪猖獗

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影片來源：BBC News

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）一名英國記者日前在亞馬遜雨林遇害，凸顯出有「地球之肺」美譽的亞馬遜雨林雖有豐富的天然資源，但也吸引許多犯罪分子在當地活動，進行非法伐木、採礦、捕魚、販毒和兒童賣淫。

英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）6月5日在前往野豬谷原住民領地邊界後失蹤，15日證實被非法捕魚的漁民殺害。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，不法人士從森林中提取的大部分產品出口到北美和歐洲國家，一些在該地區工作的專家還說，毒品和人口販運者、漁民和獵人之間彼此掛勾。

亞馬遜雨林已成為最著名和毒販爭相競奪地，也是古柯鹼販運路線之一，亞馬遜河是與巴西形成三角邊界的秘魯和哥倫比亞用來運輸精製古柯鹼的河道。

根據哥倫比亞軍隊司令指出，亞馬遜河支流便利販毒者活動，每位販運80公斤古柯鹼越過邊境的人騾收入約為200萬哥倫比亞披索（約新台幣1.52萬元），這些毒品透過巴西北部地區的港口運到歐洲，最終售價則貴20倍。

巴西、秘魯和哥倫比亞形成的三角邊界不僅被出口毒品的罪犯使用，該地區還以剝削人口販運而聞名，主要是針對兒童和青少年的性剝削，透過誘拐、詐騙或和用權力，將他們販運到國外。

為了尋找黃金和寶石，亞馬遜的非法採礦活動也不斷擴大。根據亞馬遜聯邦法務廳，2018年至2020年亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的一家珠寶行，就接獲來自羅馬（Roraima）、宏東尼亞（Rondônia）和亞馬遜內陸的316公斤非法黃金，將它們變成珠寶和金條，而在亞馬遜地區非法開採的每公斤黃金至少會產生170萬巴西幣（約新台幣987萬元）的環境破壞。

巴西生物群系地圖（MapBiomas）調查指出，巴西94%的手工和工業採礦地區位於亞馬遜，人工採礦面積約為10萬公頃。2010年至2020年原住民領地內的採礦面積成長495%。

根據巴西木材勘探監測系統（Simex），亞馬遜約有7萬公頃面積遭受伐木者的行動，至少有1.9萬公頃發生在不允許的地點，如原住民領地和全面保護單位；亞馬遜聯邦警察局表示，至少90%的出口木材非法。

印尼國際林業研究中心（Cifor）在2013年至2014年間進行的一項調查估計，巴西、秘魯和哥倫比亞之間的三角邊界每年銷售278噸狩獵肉，其中皮拉魯庫魚（Pirarucu）、特拉卡加龜（tracajá）、奎夏達豬（queixada）和貘是獵人最追捧的動物，但食用的物種清單廣泛，包括美洲虎和蘇庫里蟒蛇（sucuri）等物種。

根據巴西法律，只有原住民和傳統社區居民才能狩獵野生動物，且狩獵活動只能是為了群體的基本生存。

原住民領地的面積及亞馬遜河中動物群的豐富性，吸引非法漁民和獵人。近年來，亞馬遜地區發生了幾起歸咎於漁民和偷獵者的襲擊事件，這些行為被解釋為對試圖壓制原住民領地內盜獵行動的報復。

2018年至2019年間，控制通往野豬谷（Vale do Javari）原民領地的國家原住民基金會（Funai）基地被人開搶掃射8次。

2019年，國家原住民基金會合作人員麥克西爾‧白瑞拉（Maxciel dos Santos Pereira）參加該地區查獲大量非法狩獵和捕魚的行動後，在塔巴廷加（Tabatinga）被謀殺，迄今沒有人因該罪行被捕或定罪。

今年6月5日，英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉在前往野豬谷原住民領地邊界後失蹤，15日證實被非法漁民殺害。（編輯：高照芬）1110618