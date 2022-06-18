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赴烏南視察 澤倫斯基首次訪問尼古拉耶夫[影]

2022/6/18 21:25（6/18 21:42 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）18日罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）18日罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），這是自俄羅斯入侵以來他首次訪問此地。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發布的影片顯示，他看著尼古拉耶夫一棟嚴重受損的高層住宅大樓，並與當地官員舉行會議。

他出訪的前一天，俄國對尼古拉耶夫發射飛彈，造成2死20傷。2月24日俄國開始入侵以來，尼古拉耶夫一直是俄軍的目標之一。

澤倫斯基還在一個看似地下室的空間與當地官員會面，並頒獎表揚他們的勇氣。

另外，在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）再次爆發「激烈戰鬥」之際，澤倫斯基稱讚布魯塞爾支持烏克蘭爭取成為歐盟會員候選國是一項歷史性成就。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）昨天展現團結，支持烏克蘭成為歐盟會員候選國，烏克蘭可能最快在下週正式納入歐盟的會員候選國名單。

歐盟所有27國領導人都必須在下週的布魯塞爾峰會上支持烏克蘭的候選資格。歐盟最大成員國法國、德國和義大利領袖，本週對基輔進行極具象徵意義的訪問期間，已經全力支持烏克蘭獲得歐盟候選國身分。

儘管加入歐盟可能還需要多年，但澤倫斯基稱這一決定是「歷史性成就」，並表示這肯定讓烏克蘭在與俄國的對抗中更接近勝利。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110618

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