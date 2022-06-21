葉倫：美與盟國討論對俄羅斯石油實施價格上限

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（中央社多倫多20日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天指出，美國與加拿大等盟國正在討論對俄羅斯石油實施價格上限，以進一步限制其能源所得。

路透社報導，葉倫在加拿大多倫多（Toronto）告訴記者：「我們研議價格上限或例外定價，此舉將強化近期由歐洲、美國、英國和其他國家提議的限制措施，壓低俄羅斯油價並縮減（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的收入，同時讓更多石油流通至全球市場。 」

與加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）一起開記者會的葉倫表示：「我們認為例外定價也是一個重要的方式，能避免對正苦於應付食物和能源成本高漲的低所得及開發中國家帶來外溢效應（spillover effects）。」

葉倫解釋，例外定價是一種有效限制手段，透過對超過特定數量的俄羅斯石油出貨，施以限制、禁止保險或融資的機制以達目的。

美國、加拿大、英國和其他若干國家已禁止俄羅斯石油進口，但歐洲聯盟仍高度依賴俄羅斯原油。

當被問到美國總統拜登是否計劃於下週在德國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會就一項油價計畫尋求共識，葉倫回答：「我們很積級，積極地與夥伴們一起就此努力。」

方慧蘭指出，加拿大認為試圖抑制俄羅斯石油收入是很好的想法，但也承認這將對歐洲國家帶來挑戰。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110621