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俄與極音速飛彈威脅增 加拿大更新北極飛彈防禦

2022/6/21 09:58
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（中央社渥太華20日綜合外電報導）加拿大國防部長安南德（Anita Anand）今天宣布與美國更新北極航空與飛彈防禦，因來自俄羅斯與極音速飛彈等新科技構成的威脅增加。

法新社報導，安南德在安大略省翠登（Trenton）的加拿大最大空軍基地舉辦記者會宣布，將在未來6年挹注49億加元（約新台幣1141億元）在軍事支出上。

這些經費將花在可偵測「從地平線」飛來的轟炸機或飛彈的陸基與衛星雷達，以及有「分類能力」的感測器網路，以監控從北極空中與海上迫近北美的物體。

這些都是北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command）與預警系統現代化項目。今年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，這些系統已加速更新。

這些新系統將取代冷戰時期的北方預警系統（North Warning System），這套老化的系統從阿拉斯加到魁北克北部有近50個短程與長程雷達站，沒有能力因應現代飛彈威脅。

安南德說：「由於獨裁政權威脅數十年來保護我們、基於法規的國際秩序，以及我們的競爭者研發極音速飛彈與先進巡弋飛彈等新科技，因此有迫切需要將加拿大的北美航太防衛司令部能力現代化。」

安南德說，「從加拿大觀點來看」，這次撥出新經費是「近40年來對北美航太防衛司令部最有意義的更新」，將「把我們的視線更往北推，以確保我們能夠因應快速移動的威脅」。

美國已將國防新經費編入預算。

今年3月，渥太華也公布購買88架美製F-35匿蹤戰機以汰換老舊機隊的計畫，主要任務將是巡邏更北方地區。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110621

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