菲律賓COVID-19日均病例成長82% 預估將續攀升

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菲律賓衛生部表示，受COVID-19亞型變異株影響，菲國6月13日到19日平均每天436例確診，較前一週成長82%，預計全國確診數未來幾週將持續攀升。圖為馬尼拉國際機場景象。照片攝於6月15日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年6月21日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓衛生部表示，受COVID-19亞型變異株影響，菲國上週平均每天436例COVID-19確診，較前一週成長82%，預計全國確診數未來幾週將持續攀升。

菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）昨天接受美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問表示：「我們現在看到病例數不斷增加，尤其在首都地區，可以看到這確實是病例數攀向高峰的開始。」

菲律賓自6月13日到19日平均每天436例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，較6日到12日平均每天240例成長82%。

維赫利說，菲律賓COVID-19病例數增加的主因包括傳染力高的亞型變異株傳入、人們外出活動增加和疫苗保護力減弱，提醒民眾持續注意防疫。

另外，中華民國駐菲律賓代表處今天公告，代表處2名人員今天確診COVID-19，依據相關防疫規定，代表處須立即進行辦公區域消毒作業。代表處明天將全面消毒並暫停領務服務一天。（編輯：陳惠珍）1110621