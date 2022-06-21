德產業團體砍經濟成長預估 警告俄氣停供恐陷衰退

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（中央社柏林21日綜合外電報導）德國產業團體德國工業聯盟（BDI）今天大砍德國今年經濟成長預估值，並警告若現已銳減的俄羅斯天然氣供應完全停止，德國將面臨某種程度的經濟衰退。

路透社報導，自從俄羅斯侵略烏克蘭後，能源事務便處於莫斯科與西方經濟角力的核心。在俄烏戰爭爆發前，歐洲聯盟（EU）的天然氣需求高達4成仰賴俄羅斯供應，其中德國依賴程度更達55%。

開戰後歐盟國家為了防範供應危機，從北部波羅的海到南部亞得里亞海沿岸國家紛紛規劃措施因應，包括一些國家已暫時反轉關閉燃煤電廠的計畫。

由於全球天然氣價格已飆漲，導致通貨膨脹不斷升溫，使得嘗試將歐洲經濟拖離災難邊緣的決策官員面臨更頭痛問題。

德國工業聯盟大幅下修德國今年經濟成長預估，從俄烏戰爭前預估值3.5%大砍至1.5%，並表示俄羅斯天然氣供應若中止，德國經濟將無可避免落入衰退。

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俄羅斯天然氣仍持續通過烏克蘭注入歐盟國家，但供應速度減緩；經波羅的海海底、德國天然氣供給重要管道北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1），目前也僅以4成輸送量運作，莫斯科宣稱因為西方制裁阻礙維修，歐洲則說這是俄方減供藉口。

俄羅斯天然氣供應速度下降，已影響到歐洲能否將儲氣設施填滿。目前儲存量只有55%，若要協助歐盟在供氣進一步減緩甚至中止之下，還能夠度過冬季，歐盟整體目標儲氣量是在10月底前達80%，以及在11月底前達到90%。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110621