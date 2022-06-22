希特勒入侵蘇聯81週年紀念日 俄烏軍隊烏東激戰

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄烏戰爭已持續近4個月，在紀念1941年希特勒入侵蘇聯81週年這一天，兩國軍隊今天仍在烏東戰場激烈交戰。

在俄軍猛烈砲火攻勢下，烏軍最近幾週漸感吃力，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨天深夜的演說中承認，俄羅斯在火力方面的巨大優勢使其占上風。

澤倫斯基說：「基於戰術考量，烏克蘭軍隊正在加強盧甘斯克（Luhansk）地區的防禦工事。這確實是最艱難的地點。占領者也正猛力朝頓內茨克（Donetsk）地區推進。」

澤倫斯基說：「正如我們積極爭取歐洲聯盟（EU）就烏克蘭候選國地位做出正面決定，我們每天也都在為我國爭取現代武器。我們一天都不會鬆懈。」他敦促那些支持烏克蘭的國家加快交付武器的行動。

對俄羅斯而言，6月22日是紀念希特勒的納粹德國在第二次世界大戰中入侵蘇聯的重要日子，烏克蘭和過去為蘇聯一部分的鄰國白俄羅斯也會紀念這一天。從1941年6月22日起，這場戰爭共持續了1418天，歷史學家估計，約有2700萬蘇聯士兵和平民喪生。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將獻花紀念陣亡將士。他在烏克蘭發起所謂「特別軍事行動」，目的是對烏克蘭進行去軍事化和去納粹化。

為了紀念這一天，俄羅斯國防部今天發布了可追溯到第二次世界大戰初始的文件，旨在表明德國打算聲稱蘇聯軍隊當時正在轟炸教堂和墓地，以證明其入侵是正當行動。

在烏東作戰的俄軍和分離主義分子昨天取得進展，向烏軍在頓巴斯（Donbas）的主要據點利西昌斯克市（Lysychansk）推進。

自4月以來，俄羅斯在頓巴斯取得緩慢進展，這場衝突已導致雙方折損數千名士兵。

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）昨天表示，哈爾科夫地區的攻擊事件有所增加，至少有15名平民在俄羅斯砲擊中喪生。

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）說：「俄軍現在攻擊哈爾科夫市的方式與他們之前攻擊馬立波（Mariupol）的方式相同，目的是恐嚇民眾。這個想法是要製造一個大問題來分散我們的注意力，並迫使我們轉移部隊。我認為戰事將有所升級。」

路透社無法立即證實相關說法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）昨天在一次未經宣布的烏克蘭之行中宣布成立戰爭罪問責小組，這個小組將致力於查明並起訴任何在烏克蘭犯下戰爭罪的人。

賈蘭德說，戰爭罪問責小組將由「納粹獵人」、美國司法部人權執行戰略和政策主任羅森邦（Eli Rosenbaum）領導，並由調查涉及侵犯人權和戰爭罪的專家組成。

這是司法部發出的一個強烈信號，有意調查俄烏衝突的戰爭罪行，此前司法部曾試圖鎖定俄羅斯寡頭的資產。

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賈蘭德說：「戰犯不會有藏身之處，美國司法部將追究在烏克蘭犯下戰爭罪和其他暴行的人的一切責任。我們將與國內外夥伴合作，司法部將努力不懈，追究每一個人在烏克蘭無端衝突期間犯下戰爭罪、酷刑和其他嚴重違法行為的責任。」

賈蘭德還說，司法部將派遣3名檢察官向烏克蘭以及歐洲和中東國家提供建議，以打擊俄羅斯逃避全球制裁的行動。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110622