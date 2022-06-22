參選加拿大保守黨魁 艾齊森籲棄一中政策承認台灣

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（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大反對黨保守黨的黨魁參選人艾齊森表示，加拿大如今應放棄「一中」政策，並正式承認台灣政府；他還說，即使存在進一步激怒北京的風險，保守黨也應這麼做。

艾齊森（Scott Aitchison）是在接受加拿大「環球新聞」（Global News）訪問時，作上述表示。他在接受「國家郵報」（National Post）訪問時也承諾，如果當上總理，將結束「一中」政策並承認台灣為主權國家。

艾齊森表示：「台灣已作好準備。我們不能天真看待世界上正在發生的事。我們只要看看香港或烏克蘭，就能了解一些國家在沒人挺身反抗時會願意幹些什麼。所以是時候了。」

他指出，加拿大的一中政策是基於一個前提，即與中國的貿易成長與繁榮能促進人權，但並未奏效，「這個政策真的已經失敗，是時候向前邁進」。

艾齊森也說，他會跟加拿大盟邦與貿易夥伴合作，歡迎台灣加入貿易協議，並支持台灣參與國際實體的努力。

艾齊森認為中國介入2021年加拿大聯邦選舉，損及保守黨在關鍵選區的勝選機會。今天他接受環球新聞訪問時提到：「被針對的不只是保守黨，而是我們的民主。所以即使是自由黨被針對，都是不對的。我們應該挺身反抗。」

艾齊森是在回應保守黨前黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）評論時作上述發言。歐圖爾最近指出，保守黨選後檢討時發現，保守黨在8個選區淪為外國影響力活動的目標，這些活動據稱源於中共政權。

加拿大最大反對黨保守黨黨魁出缺，目前有6位候選人角逐，訂9月10日投票。

環球新聞指出，這次黨魁之爭以聯邦眾議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）和前魁北克省長夏雷（Jean Charest）最受矚目，艾齊森奮力爭取出頭機會，展現出能夠團結各方的形象，並敦促對手互相尊重。

溥禮瑞5月在全國電視辯論會上也曾提到，他「支持亞洲民主台灣的權利」、「加拿大需要與台灣維持良好關係」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110622