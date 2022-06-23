G7與NATO領袖加強對俄施壓 對中關注不會減少

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國高層官員今天表示，七大工業國集團（G7）領袖與北大西洋公約組織（NATO）將宣布新措施，就俄羅斯入侵烏克蘭對俄國加強施壓，與此同時，對中國的關注也不會減少。

美國總統拜登25日啟程準備在德國南部與G7領袖碰頭，之後轉往西班牙馬德里參加北約峰會，預料北約將在那場峰會上宣布東歐增兵計畫，華府也會擘劃強化歐洲安全的步驟。

官員表示，北約這場峰會首次邀請澳洲、日本、韓國和紐西蘭領袖出席，是為彰顯西方並未因俄烏戰爭而減少對中國的關注。

官員說，G7領袖將在6月26至28日於德國慕尼黑以南1小時車程的某個阿爾卑斯山城堡進行峰會，預料也會討論到中國近年來變本加厲的「強迫性經濟手段」。

官員說：「俄烏戰爭讓全球夥伴起而行，也展現烏克蘭並沒有讓我們把目光移開中國，實際上還相反。」

這位官員還說，事實上，北約領袖6月29日至30日在馬德里會面時支持的新戰略概念，將可因應俄羅斯威脅，也會首次因應中國威脅。

今年擔任G7輪值主席的德國同時也邀請阿根廷、印度、印尼、塞內加爾和南非參加峰會的特定會議。

官員們表示，G7領導人將啟動新的基礎設施倡議，旨在為中低收入國家提供高品質透明投資的替代選擇，這明顯是指被批評合約不透明和貸款繁重的中國「一帶一路」計畫。

官員們說，俄羅斯在烏克蘭的戰爭讓能源和食品價格急劇上漲且危及中低收入國家，這些影響也都會是峰會討論重點。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110623