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鐵路封鎖俄國飛地？立陶宛：莫斯科說謊

2022/6/23 13:39
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（中央社立陶宛首都維爾紐斯22日綜合外電報導）俄羅斯聲稱立陶宛對俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）發動鐵路封鎖，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示，這種說法是謊言。

加里寧格勒州位在波羅的海沿岸，在陸地和海上都不與俄羅斯相連，必須透過鐵路穿越立陶宛才能將人和貨運送至俄羅斯。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，立陶宛18日根據歐洲聯盟制裁措施，禁止俄羅斯途經立陶宛，在加里寧格勒州與俄羅斯本土之間運送鋼鐵等鐵金屬製品。

俄羅斯聞訊揚言報復，譴責制裁行動非法，令人無法接受。

席莫尼特解釋，旅客從俄羅斯前往加里寧格勒州時，仍可自由跨越立陶宛領土，受制裁影響的俄國貨運也僅占約1%。

布魯塞爾一名高階外交官員表示，俄羅斯的「封鎖說」是虛假訊息，完全不是真的。

席莫尼特說：「立陶宛是在遵守歐盟針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁措施。」歐盟在鋼鐵上的制裁措施於3月實施，但允許3個月過渡期讓現有合約告一段落。

俄國聯邦安全會議首長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）揚言要給「立陶宛人民一個嚴重負面影響」，但目前還不清楚這句話是什麼意思。

俄國外交部僅表示，報復行動有實際層面也有外交層面。加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）則說，除了報復，加里寧格勒也會透過海路組織貨運事宜。

俄方其中一個選項會是「斷電」，也就是把立陶宛自它與俄羅斯、白俄羅斯及其他波羅的海國家共享的電力網絡切斷；但立陶宛官員多個月來都表示，已準備好透過波蘭連上西歐的電力網。

席莫尼特告訴BBC，過度反應是大忌，況且這已經不是俄國和白俄第一次威脅鄰國，比如說，這兩國過去就曾試圖對公共機構和公用事業發動網攻。

考慮到白俄自願當俄國幫凶，提供國土當作俄國侵略烏克蘭的中途站，席莫尼特表示，立陶宛作為北大西洋公約組織（NATO）和歐盟成員國，有必要汲取教訓，安全也必須到位。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110623

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