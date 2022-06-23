停飛約1年4個月 全日空復飛波音777

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）2020年起因接連出現發動機故障，遭日本政府下令停飛的波音777部分機型，全日空（All Nippon Airways）在完成相關對策及確認安全後，今天時隔約1年4個月復飛波音777。

日本放送協會（NHK）報導，日本航空一架波音777客機2020年12月發生發動機損壞，緊急降落在沖繩縣那霸機場；2021年2月，一架波音777客機又在美國發生發動機損壞、零件掉落住宅區意外等，狀況頻仍。

因此，日本國籍航空公司依據日本政府命令，停飛搭載與上述事故相同發動機的機型。

全日空在完成相關對策及確認安全後獲日本政府同意，今天在時隔1年4個月後，復飛一架從東京羽田機場前往福岡機場的波音777。

發動機損壞可能跟內部葉片因金屬疲勞斷裂有關，全日空除了用超音波進行追加檢查外，也採取強化發動機外罩等因應對策。

全日空方面表示，波音777是國內線使用的最大機型，由於接下來將進入夏天旺季，他們會確實遵守安心安全原則提供飛航服務。

而在日本航空部分，到2021年3月底止已讓搭載該發動機對象機型除役，目前正持續出售中。

共同社報導，除了今天復飛的這架波音777外，全日空另外擁有的14架波音777也將持續進行整備，預計今年10月底前依序復飛。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110623