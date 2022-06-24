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英國會補選連敗 保守黨失百年議席強生壓力大

2022/6/24 14:31
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）所屬的保守黨今天在兩場國會補選接連慘敗，其中在英格蘭西南部的議席百年來原是保守黨所掌握。

保守黨失去英格蘭西南部蒂威頓和荷尼頓（Tiverton and Honiton）選區的議席，由中間派自由民主黨（Liberal Democrats）拿下；最大在野黨工黨（Labour）則奪回英格蘭北部的韋克費德（Wakefield）選區。法新社報導，這兩項結果令人震驚，將為強生帶來新的壓力。

補選投票於昨天舉行，這兩個選區的前保守黨籍國會議員近幾個月因醜聞辭職。

蒂威頓和荷尼頓選區的前國會議員派瑞許（Neil Parish）坦承在下議院議場公然用手機觀看色情影片後辭職。韋克費德選區的阿瑪德汗（Imran Ahmad Khan）則因昔日性侵少年而入獄。

連月來的醜聞和失態重創了強生和保守黨的威望。強生本月初才剛挺過自家保守黨議員發起的不信任投票，得以續任黨魁及首相。

外界早就不看好保守黨會贏得補選，而人在盧安達參與大英國協政府領袖會議的強生昨天表示，就算兩場補選均落敗，他也不會辭職。

鑒於首相官邸在封城期間違反防疫規定開趴的「派對門」醜聞殺傷力太強，兩位新當選的國會議員在勝選演說中表示，英國人民已對強生失去信心，呼籲他辭職。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110624

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