習近平籲發展中國家 共建全球發展夥伴關係

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（中央社台北24日電）中國國家主席習近平今晚說，疫情吞噬全球多年發展成果，南北鴻溝繼續拉大，糧食、能源安全出現危機。有的國家將發展議題政治化、邊緣化，搞「小院高牆」和極限制裁，人為製造分裂和對抗。

他強調，「新興市場國家和發展中國家經濟已占全球半壁江山」，呼籲新興市場國家和發展中國家，共同構建團結、平等、均衡、普惠的「全球發展夥伴關係」，「不讓任何一個國家、任何一個人掉隊」。

綜合新華社、國際在線報導，習近平24日晚間在北京主持「全球發展高層對話會」時，作以上表示。

這場對話會以視訊方式舉行，主題為「構建新時代全球發展夥伴關係，攜手落實2030年可持續發展議程」。金磚國家、新興市場國家及發展中國家多位領導人出席。

習近平向新興市場國家和發展中國家喊話稱，這是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。「我們要認清世界發展大勢，堅定信心，起而行之，擰成一股繩，鉚足一股勁，推動全球發展，共創普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的發展格局」。

習近平提出4點呼籲：

第一，要共同凝聚促進發展的國際共識。只有各國人民都過上好日子，繁榮才能持久，安全才有保障，人權才有基礎。要把發展置於國際議程中心位置，落實聯合國2030年永續發展議程，打造人人重視發展、各國共謀合作的政治共識。

第二，要共同營造有利於發展的國際環境。保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，脫鉤斷供行不通、走不遠。要真心實意謀發展、齊心協力促發展，建設開放型世界經濟，構建更加公正合理的全球治理體系和制度環境。

第三，要共同培育全球發展新動能。創新是發展的第一動力。要推進科技和制度創新，加快技術轉移和知識分享，推動現代產業發展，彌合數位鴻溝，加快低碳轉型，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

第四，要共同構建全球發展夥伴關係。合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事。發達國家要履行義務，發展中國家要深化合作，南北雙方要相向而行，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。要支持聯合國在全球發展合作中發揮統籌協調作用，鼓勵工商界、社會團體、媒體智庫參與全球發展合作。

習近平並宣布，中國將加大對全球發展合作的資源投入，把南南合作援助基金整合升級為「全球發展和南南合作基金」，並在30億美元基礎上增資10億美元；將加大對中國－聯合國和平與發展基金的投入，支持展開全球發展倡議合作。（編輯：楊昇儒）1110624