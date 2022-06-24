俄國會議員提法案 訂9月3日為戰勝日本紀念日

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）俄羅斯國會議員今天向下議院提出法案，主張將9月3日改為「對抗軍國主義日本戰爭勝利及第2次世界大戰結束日」。俄國侵略烏克蘭以來，日本對俄發動制裁，俄採取對抗措施。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯政府以前是將1945年日本簽署投降書之日9月2日訂為第2次世界大戰結束日，但是2020年俄羅斯國會通過法案將這個日子改為9月3日，並訂為國定假日。幾名俄羅斯議員今天向下議院提出法案，主張要將9月3日訂為「對抗軍國主義日本戰爭勝利及第2次世界大戰結束日」。

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提出此法案的理由是「自從2月俄羅斯對烏克蘭展開特別軍事作戰以來，日本與歐美同調，對俄羅斯採取史無前例的非友好宣傳」。

俄羅斯今年2月對烏克蘭展開侵略後，日本對俄羅斯採行經濟制裁等措施。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政府多次譴責日本。4月，日本政府驅逐駐日的俄羅斯大使館外交官等；俄羅斯後來也決定驅逐駐莫斯科日本大使館外交官等8人，作為對抗措施。俄羅斯持續對日本採取強硬態度。（編輯：林憬屏）1110624