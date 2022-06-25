俄國紀念碑移除波蘭國旗 在烏東擊斃80名波國傭兵

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯今天移除了境內紀念碑上的波蘭國旗。此外，俄國國防部表示，俄軍在烏克蘭東部的精準攻擊中，擊斃了「多達80名」波蘭戰鬥人員。

俄國國防部發表聲明說，在對頓內茨克州（Donetsk）「康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）Megatex鋅工廠發動的精準攻擊，摧毀了多達80名波蘭傭兵、20輛裝甲戰鬥車和8輛格勒（Grad）多管火箭發射車」，但此說無法獨立查證。

俄國國防部並未說明，此一攻擊在何時發動。同一聲明並說：「在尼古拉耶夫（Mykolaiv），一天之內有300多名烏克蘭部隊和外國傭兵以及35件重武器遭到摧毀。」尼古拉耶夫位於烏克蘭南部，是黑海沿岸城市。

在俄羅斯和波蘭因烏克蘭戰事而致緊張關係升高之際，俄國當局已將卡廷紀念碑（Katyn）的波蘭國旗移除。這座紀念碑是記念二戰時期遭蘇聯屠殺的大批波蘭人。

去過俄羅斯西部斯摩稜斯克州（Smolensk）卡廷紀念碑的歷史學家和遊客在社群媒體指出，這面波蘭國旗消失了。

斯摩稜斯克州首府斯摩稜斯克市市長波瑞索夫（Andrei Borisov）昨天證實此事，他在社群媒體VKontakte貼文說，「在俄國紀念碑上不可有波蘭國旗，尤其在波蘭政治領導人發表公然反俄言論之後，更是如此」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110625