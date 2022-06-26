日本連日飆高溫 埼玉縣9旬翁疑中暑死亡

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本部分地方連日飆高溫，埼玉縣川越市一名94歲男性25日被發現倒臥自家床上，疑因中暑死亡。已知死者房內並未安裝冷氣。

日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣政府與消防單位表示，25日晚間6時前不久，家人發現94歲男性倒臥家中床上失去意識。

這名男性被懷疑可能中暑，雖然送往醫院救治，但最後仍宣告不治。死者倒臥的房內雖然窗戶打開，也有使用電風扇，但並沒有冷氣機。

埼玉縣25日在鳩山町出現攝氏39.2度高溫，多數地區氣溫都超過35度，今天也有不少地區氣溫同樣超過35度，持續酷熱的天氣型態。

埼玉縣政府表示，25日縣內有135人疑似中暑被送醫，其中逾半數都是65歲以上高齡者。埼玉縣政府呼籲，民眾應適時使用空調、不要忘記補充水分，及外出時避開酷暑時間帶等預防中暑措施。

朝日新聞報導，東京都截至25日晚間9時止，共有126人疑似中暑被送醫，其中有4人症狀嚴重需要住院治療；另有35人症狀中等、87人症狀輕微。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110626