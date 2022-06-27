俄羅斯落入債務違約範圍 盧布震盪先重挫後反彈
2022/6/27 18:11
（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯一批公債的一些持有人在期限過後仍未收到應付債息，使得莫斯科眼看將出現數十年來首次主權債務違約，俄國貨幣盧布匯價今天應聲上演震盪行情，先重挫達2%後反彈翻漲。
路透社報導，俄羅斯一筆1億美元（約新台幣30億元）公債利息支付期限5月27日到期，30天寬限期在本月26日屆滿，但仍有部分債權人尚未收到付款。
克里姆林宮表示，俄羅斯沒有理由債務違約，但制裁措施阻礙它將付款匯到債權人手中，它指控西方試圖迫使俄羅斯落入人為債務違約。莫斯科對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」後，遭到其他國家嚴厲制裁懲罰。
格林威治時間今天7時58分，盧布兌美元匯價升值0.2%至53.31盧布；但稍早一度貶值多達2%至54.4975盧布，是本月21日以來最低價。盧布兌歐元則升值0.1%，報56.03盧布。
盧布是今年以來全球表現最佳貨幣，推動升值因素包括俄羅斯大宗商品出口帶來的豐富收益、進口減少以及禁止家戶提領外幣存款。
然而，強勢盧布擠壓了出口導向的俄羅斯企業收入，恐令因為制裁措施而落入衰退的俄國經濟承受更大壓力。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110627
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