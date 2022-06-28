俄飛彈襲烏克蘭購物中心釀死傷 土耳其籲立即止戰

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡28日專電）俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭一間購物中心，造成死傷。土耳其外交部呼籲立即結束俄烏戰事，並優先考量外交解決方案。

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一間人潮擁擠的購物中心，當地州長指出，飛彈攻擊造成至少10人死亡，40多人受傷，傷亡人數可能會攀升。俄國2月24日軍事入侵烏克蘭以前，工業城市克列緬丘格曾有21萬7000人口，是烏國最大煉油廠所在地。

與烏克蘭、俄羅斯都交好的土耳其，同日晚間發布聲明對飛彈攻擊造成的生命損傷表示悲痛。

土耳其外交部指出，近期這類針對基輔等城市平民住地的攻擊，再次顯示烏克蘭戰爭的殘酷，及迫切需要永久和平。「我們再次強烈呼籲立即停止這場毀滅性的戰爭，並優先考慮外交解決方案」。

土耳其與烏克蘭、俄羅斯經貿連結深。自開戰以來，土耳其以調停者自居，戰略地位提升。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）採取平衡外交，雖未加入西方國家經濟制裁俄羅斯，但應烏克蘭要求，關閉俄艦進入黑海的通道及土耳其領空，禁止若干自敘利亞起飛的俄國軍機飛越。

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土耳其國防工業署長狄米爾（Ismail Demir）近日受訪指出，土耳其必須謹慎看待是否援助烏克蘭更多武器，引發烏克蘭官員質疑，土耳其在俄烏戰爭初期採取具體措施挺烏克蘭後，立場是否正逐漸向俄國傾斜。

艾爾段5月出手阻擋瑞典及芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，土耳其與西方國家也更見裂痕。前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏（Yevgeniya Gaber）22日投書華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）指出，土耳其改善與西方關係的橋樑「正在崩塌」。（編輯：韋 樞）1110628