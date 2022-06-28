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美媒：拜登計劃延長美國在波蘭部分軍事部署

2022/6/28 10:54
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國媒體援引官員的話說，總統拜登計劃延長美國部分在波蘭擴大的軍事部署，也將改變在幾個波羅的海國家的軍事部署；俄羅斯入侵烏克蘭前，他已授權向這些國家部署軍隊。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，美軍部署的變化可能影響立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等國家。

根據報導，在這一點上，可能會有新的部隊較長期部署在這個地區，官員表示人數很少，只有數百人可能較長期地駐紮在波蘭。

兩名國防官員、兩名前政府官員和一名歐洲官員說，拜登計劃在歐洲出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會期間，做出上述宣布。

白宮拒絕對相關報導置評。

政府官員表示，拜登屆時可能宣布有關美軍部署的變動，北約盟邦也可能採取類似舉措。拜登目前在德國參加七大工業國集團（G7）峰會，接著將前往西班牙出席北約峰會。

官員說，拜登也可能宣布駐紮在西班牙羅塔海軍基地（Naval Station Rota）的美國海軍，未來幾年內可能增加兩艘軍艦。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110628

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