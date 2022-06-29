助富豪男友艾普斯坦誘姦女性 英名媛吃20年牢飯

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（中央社紐約28日綜合外電報導）英國社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）今天因在金融家男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前協助他性侵年輕女孩，遭判處20年徒刑。

紐約法官奈森（Alison Nathan）在曼哈頓聯邦法院宣判刑期時，這位受過牛津（Oxford）大學教育、已故英國報業大亨羅勃˙麥克斯威爾（Robert Maxwell）的女兒似乎沒有做出反應。

法官判處比檢察官求處的刑期少得多，但意味60歲的麥克斯威爾餘生可能將大半在牢裡度過。

奈森法官表示，麥克斯威爾犯下「令人髮指、掠奪性」的罪行。

去年年底，歷經在紐約長達1個月的審判後，麥克斯威爾被控的6項罪名有5項定罪，這是對性交易未成年人最嚴重的罪名。

這些指控源於1994年至2004年間對4名女性犯下的罪行。

檢察官成功地證明，她是艾普斯坦引誘年輕女孩給他按摩的「關鍵」，在女孩幫他按摩期間，他會對她們伸出狼爪。

艾普斯坦的兩名受害者「珍」（Jane）和「卡洛琳」（Carolyn）作證說，麥克斯威爾誘騙她們時，她們只有14歲。

麥克斯威爾今天在法庭發表聲明對受害者表示同情，但把一切罪過都歸咎於艾普斯坦。

她說：「我認為艾普斯坦是個善於操縱、狡猾和控制欲強的人，他過著深度分隔的生活，愚弄了他身邊所有的人。」

檢方先前求處30至55年刑期。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110629