台灣物資運抵阿富汗強震災區 災民：開心振奮

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（中央社記者鍾佑貞台北1日電）台灣與土耳其紅新月會攜手賑濟阿富汗地震災民，首批物資運抵。紅新月會駐阿富汗代表齊亞表示，前進災區得花上近10小時，台灣深入救援，當地民眾始料未及，物資箱上寫有＃LoveFromTaiwan，讓他們大感振奮。

阿富汗東南部靠近巴基斯坦邊界的偏遠地帶，22日發生數十年最具破壞力的強震，導致至少1000人死亡、3000人受傷。外交部上午發布新聞稿指出，經評估政府決定與土耳其紅新月會合作賑濟災民及災區重建，首批物資已運抵並發放給受災戶。

齊亞（Farid Ahmed Ziya）今天接受中央社電訪表示，除了強震導致的傷亡外，當地餘震不斷，有居民在斷垣殘壁中找尋親友時不幸喪生。此外，災區對外交通已斷，災民缺乏食物、飲水及棲身處所。台灣與土耳其紅新月會簽署協議，為災民提供人道援助

「根據這項協議，我們正在努力重建住所並滿足災民緊急需求」。齊亞表示，土耳其紅新月會與災民合作，評估當地狀況及了解需求。短期內將先處理物資配送，長期規劃則是修復災區民眾住所，目前已經開始為受影響的家庭派送糧食包。

災區位於阿富汗邊陲，不易抵達，土耳其紅新月會團隊花了近10個小時才成功進駐。齊亞觀察，當團隊派發印有台灣國旗的物資盒時，當地民眾大感意外，並未料到台灣會深入馳援，「他們非常開心」。盒上的#LoveFromTaiwan字樣，也令他們感到振奮。

他說，民眾雖對台灣人道援助作為了解不多，但對「台灣製造」的品質印象深刻。有一位民眾表示，自己的車胎就是台灣製，不幸車已因強震損毀。

齊亞指出，在台灣人民支持下，接下來的幾天或幾週內可見賑災成效，期待與台灣在阿富汗或其他國家進行更多人道援助領域的合作。

台灣在阿富汗強震發生的數日內將物資急送災區，駐土耳其代表黃志揚回憶，23日接到外交部亞非司長楊心怡緊急來電，通知總統蔡英文看到災區慘況，指示相關外館設法尋可信管道，賑濟災民，展現台灣政府與人民的關懷。

他立刻聯絡平常往來及合作的土耳其非政府組織，聯合國駐土耳其官員及阿富汗駐土耳其大使館，也輾轉聯絡上聯合國人道事務協調廳（OCHA）駐阿富汗的負責人，經過綜合評估後，決定採納聯合國機構建議，認為土耳其紅新月會（Türk Kızılay/Turkish Red Crescent）是最佳合作對象。

黃志揚解釋，只有土耳其紅新月會是真正已經在災區開始提供救援物資的非政府組織；也因為土耳其與阿富汗政府關係良好，土國援贈物資可順利穿過重重關卡，送抵災區，然後由他們與阿富汗紅新月會合作，展開第一時間的賑濟行動。

他表示，這是台灣與土耳其紅新月會首度攜手進行跨境國際人道援助工作，算是夥伴關係有意義的發展。（編輯：周永捷）1110701