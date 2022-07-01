韓國高鐵出軌7人受傷 事故原因待查

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（中央社記者廖禹揚台北1日電）韓國一輛載運370多名乘客的高鐵列車今午在大田路段發生出軌事故，造成車上7人受傷，京釜高速路線列車誤點約一小時；國土交通部已組成緊急應變小組全力搶修，並調查事故發生原因。

韓國水西高速鐵道公司（SR）表示，由釜山前往首爾水西站的338號水西高鐵（SRT）當地時間今天下午3時25分在大田操車場站附近發生出軌事故，車上7名受傷人員已送至鄰近醫院治療，其他300多名乘客則安排巴士前往鄰近的大田站轉車。

韓聯社引述出事列車乘客說法報導，事發當時感受到列車劇烈震動與撞擊，之後就突然停了下來。

SRT北上及南下列車班次都因這次事故延遲，與SRT共用同一線路的韓國高鐵（KTX）列車班次也受影響。SRT暫時將列車引導至未出現問題的一班列車線路運行，修復工作預計須花費相當時間。

大田消防本部推測，SRT列車是因不明原因的急剎車，導致2台車廂車輪脫落而發生意外。

國土交通部在事發後立即組成緊急應變小組，投入現場復原及調查工作。國土交通部長元喜龍也透過視訊會議指示動員所有裝備，盡快修復線路以減少旅客不便；並儘速查明事故原因是車輛接合問題，還是線路問題，避免再次發生同樣事故。（編輯：陳惠珍）1110701