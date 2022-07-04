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抽菸及持彩虹旗 印度教女神海報惹眾怒

2022/7/4 18:36（7/4 18:51 更新）
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印度女神迦梨一手抽菸、一手持彩虹旗的電影海報近日引起印度教徒憤怒。（圖取自twitter.com/LeenaManimekali）
印度女神迦梨一手抽菸、一手持彩虹旗的電影海報近日引起印度教徒憤怒。（圖取自twitter.com/LeenaManimekali）
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（中央社記者林行健新德里4日專電）一幅顯示印度女神迦梨（Kali）一手抽菸、一手持彩虹旗的電影海報，引起印度教徒憤怒，要求製片人撤回海報及禁播相關電影內容，也有人要求警方逮捕製片人。

印度電影人馬尼梅卡萊（Leena Manimekalai）2日下午在推特發布了新作「迦梨」的海報，圖中可看到女神迦梨一手持菸刁在嘴裏抽，一手持象徵同志驕傲的彩虹旗，其他手則持各式法器。

海報惹惱許多印度教信徒，許多人在海報推文下留言，斥責馬尼梅卡萊「傷害宗教情感」，「逮捕馬尼梅卡萊」的主題標籤也已在社群網站出現。

多數網友對迦梨女神的抽菸形象感到不滿，但也有少數人是對迦梨女神手中的彩虹旗有意見；印度傳統社會對LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）族群雖然已逐漸改變，但整體接受度仍然不高。

有網友認為，馬尼梅卡萊之所以膽敢侮辱印度教神明，是因為印度教徒較為寬容，他們嗆馬尼梅卡萊以同樣方法呈現伊斯蘭教先知，看會有何後果。

根據印度教信仰，迦梨是雪山神女（Parvati）的分身之一，而雪山神女是破壞之神濕婆（Shiva）的妻子。傳統形象中，迦梨有4隻手，分別持有彎刀、三叉戟、滴著血的惡魔頭顱以及一個用來盛血的容器。

媒體報導，有律師向德里警方報案，指控馬尼梅卡萊傷害印度教徒情感，要求警方依法採取行動。

印度刑法第295A條明定，任何褻瀆宗教信仰的蓄意及惡意行為，包括言語、文字及標語，都可被處最高3年的有期徒刑或罰金或併科。

言論自由最近在印度成為一個廣受討論的議題，特別是「褻瀆神明」與言論自由的界線。

印度西北部古城烏代坡（Udaipur）6月28日才剛發生一宗裁縫師遭人闖入店中砍頭案。這名裁縫師遇害前在臉書轉貼了一則支持女性政治人物的文章，而這名政治人物對伊斯蘭教先知穆罕默德有爭議性的發言。

針對負面抨擊，馬尼梅卡萊回應，「迦梨」探討的是種族之間應互相關愛而非仇恨，因此也希望民眾對她也能展現關愛。（編輯：韋樞）1110704

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