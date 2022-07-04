兩韓共同聲明50週年 互批對方造成局勢緊張

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（中央社記者廖禹揚台北4日電）兩韓發表74南北共同聲明至今50週年，北韓媒體今天批評南韓未遵守聲明中的統一3大原則，造成朝鮮半島局勢緊張；南韓統一部則在紀念活動中表示，北韓開發核武招致國際制裁，使兩韓合作項目無法實現。

北韓對外宣傳媒體「今日朝鮮」今天刊出報導，聲稱朝鮮半島至今處於對立與緊張的惡性循環，原因在於南韓當局未確實遵守自主、和平統一及民族大團結等3大統一原則。

南、北韓在1972年7月4日發表共同聲明，聲明中約定不依靠外來勢力實現統一，以和平方式實現統一、不採取武力行動，促成超越意識形態及制度差別的民族大團結等內容。

報導將74南北共同聲明稱為「祖國統一的基石」，批評南韓歷屆政府「未能自主，而是像唸經一樣背誦著『強化韓美同盟』，把同一民族的人視為主要敵人」，無法放下「吸收統一」的野心。

報導也強調若不根除南韓當局勾結外部勢力、與同族對立的敵意，就無法解決任何民族問題。「就算準備好全民族都同聲讚好的統一方案，無法擔保實踐的朝鮮半島緊張局勢無論到何時都無法解決」。

南韓統一部長權寧世則在出席共同聲明50週年紀念儀式時表示，南韓新政府尊重歷屆政府與北韓達成的所有協議，同時開闢可持續的兩韓關係發展新路。雖未提及前述北韓媒體批評，但也間接做出回應。

他提到，兩韓在74共同聲明後共進行680次會談、締結超過230項協議，但卻無法好好達成合作，原因在於北韓開發核武，招致國際社會對北韓制裁，兩韓合作項目也因此無疾而終；由此看來，若北韓核問題不解決，兩韓關係也無法前進。

權寧世表示，兩韓應直接商議非核化問題，藉由共同面對北韓核問題等安全問題，才能使經濟合作等多種領域的合作方案在更大的框架下取得進展。

他也說，現任南韓政府將構築全新的兩韓會談結構，以有效與北韓方討論非核化、政治與軍事信任架構、經濟等合作，呼籲北韓改變將兩韓協商及核問題協商分開討論的做法。

權寧世強調，南韓政府已做好隨時隨地與北韓就任何議題進行討論的準備，「北韓當局若有任何希望事項，只要出面對話即可」。（編輯：黃自強）1110704