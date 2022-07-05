人權機關：衣索比亞西部人數不明村民遭「屠殺」

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（中央社阿迪斯阿貝巴5日綜合外電報導）非洲國家衣索比亞的一個人權機關表示，衣國西部有人數不明的村民遭到以種族為動機的屠殺。西衣索比亞6月中才發生一場大規模殺戮，聯邦部隊仍嘗試穩定當地局勢。

路透社報導，衣索比亞的阿姆哈拉人（Amhara）在歐羅米亞省（Oromiya）是少數民族，當地多年來間歇爆發暴力事件，根本原因在於人們不滿政治上遭到邊緣化及被中央政府忽視。

國家指派的衣索比亞人權委員會（Ethiopian Human Rights Commission，EHRC）表示，最新這波屠殺發生在4日，地點在凱倫沃雷加（Kellem Wollega）地區的2個村莊，這裡位處首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）以西約400公里。

衣索比亞人權委員會指稱凶手是奧羅莫解放軍（Oromo Liberation Army），這是從衣國一個反對黨分裂出來的一個非法團體。奧羅莫解放軍則否認犯行，將屠殺歸咎於一些準軍事團體。

路透社初步無法確認雙方言論真實性。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）將這場攻擊怪罪奧羅莫解放軍，並稱呼這是一場「屠殺」。

奧羅莫解放軍的發言人歐達（Odaa Tarbii）駁斥指控，表示殺戮是與中央政府結盟的民兵所為，且最近才部署當地的聯邦部隊並未採取任何行動阻止事件發生。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110705