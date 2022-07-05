美國慶槍擊案 墨西哥老翁、猶太教堂老師喪命

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（中央社芝加哥5日綜合外電報導）美國芝加哥郊區高地公園市（Highland Park）4日舉行獨立紀念日遊行時發生大規模槍擊事件，罹難者中有一位猶太教堂老師，和一位從墨西哥前去探親的70多歲老翁。

一名槍手4日在屋頂朝遊行人群開火，造成6人死亡，超過36人受傷。當晚經家屬確認的第一位受害者是年逾7旬的托雷多（Nicolas Toledo）。

他的孫女霍奇兒（Xochil Toledo）說：「我祖父尼可拉斯．托雷多是8名子女的父親和許多孫子女的祖父，7月4日早上離開了我們，原本該是個闔家歡樂的日子，卻成了我們所有人的可怕噩夢。」

她說：「尼可拉斯不僅是個有愛心的人，也頗具創造力、冒險精神且有趣。作為一個家庭，我們心碎至無法言語。」

托雷多的家人在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）設置專頁，籌集資金將其遺體送回家鄉墨西哥。至5日上午，已募款超過3萬3000美元。

過去1個月托雷多一直在探望家人。家屬告訴媒體，他在最後的日子從事游泳、釣魚等活動以及與親戚在一起。

哥倫比亞廣播公司芝加哥台（CBS Chicago）報導，托雷多一些親屬在槍擊事件中受傷，但預計會倖存下來。

另一位罹難者是高地公園猶太教堂「北岸以色列聖會」（North Shore Congregation Israel）的老師傑姬．桑德漢（Jacki Sundheim），該猶太教堂發電子郵件給會友，證實了她的死訊。

郵件寫道：「沒有任何言語足以表達我們對傑姬去世的悲痛以及對其家屬和親人的慰問。」

「傑姬的努力、善良和溫暖感動我們每個人，從她在『學前之門幼兒園』（Gates of Learning Preschool） 的教學，到她引導我們當中無數人度過人生歡樂和悲傷時刻，她以不懈的奉獻精神投入所有這一切。」

該猶太教堂稱，她死後留下夫婿和一個女兒。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110705