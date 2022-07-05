對抗西方制裁 俄國兩大冶金企業有意合併

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）根據今天見報的訪談，俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司（Nornickel）負責人波塔寧表示，他願與俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）商討合併事宜，結合成能對抗西方制裁的強大企業。

波塔寧（Vladimir Potanin）告訴俄國「商業諮詢日報」（RBK）：「我（4日）發出一封信，表示我們同意展開與俄羅斯鋁業聯合公司的合併商談。」

根據波塔寧，在污染嚴重的冶金業建立一個能應對生態挑戰的「全國第一」企業，並藉擴大股東基數以「獲取對抗制裁的能力」，是有可能做到的事。

波塔寧原本一直反對身為世界數一數二鎳鈀冶煉公司的諾鎳在和俄鋁處於衝突的關係下，去和對方合併。俄鋁現已持有諾鎳25.25%股權。

但這兩家企業現都受到西方針對俄軍入侵烏克蘭而實施制裁的影響，只好寄望於攜手對抗逆境。

許多俄國重要公司都因制裁面臨設備和零件供應的嚴重問題，這類商品對俄出口已遭到禁止。

此外，由於國際物流和金融鏈已因歐洲和美國實施對俄報復措施而局部癱瘓，使俄國企業也難以從事進出口作業。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110705