研究：極端溫度與拉丁美洲城市死亡率有關

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）拉丁美洲和美國研究人員的一項研究，評估氣候變化和城市化對死亡率產生的影響結果指出，暴露在嚴寒和高溫的極端環境溫度下，會使人類和動物的健康面臨風險。

拉丁美洲城市健康專案（Salurbal）一項研究，分析9個拉美國家、326個城市的過高或過低溫度與死亡率之間的關係，發現近6%的死亡可歸因於極端溫度，研究結果已發表在國際學術期刊「自然醫學」（Nature Medicine）。

研究人員分析了2002年至2015年間的城市死亡率評估指出，極端溫度尤其對最脆弱人群造成影響，同時也可能與心血管和呼吸系統疾病死亡有關。

研究人員指出，老年人和兒童是風險最大的人群，在非常炎熱的日子裡，溫度每升高一度，死亡人數就會增加5.7%。此外，超過10%的呼吸道感染死亡是由極度寒冷引起的。

研究的主要作者、德雷克塞爾城市健康合作組織流行病學家凱法特（Josiah Kephart）表示，研究結果強調城市迫切需要為未來幾十年可能出現日益頻繁和嚴重的極端溫度做好準備，採取行動，特別是弱勢群體，調整基礎設施，提高迅速應對緊急情況的能力。

研究結果也與支持需要大幅減少溫室氣體排放，以避免氣候變化嚴重影響人們健康。

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研究人員、德雷塞爾大學公共衛生學院教授魯克斯（Ana Diez Roux）說，拉丁美洲人面臨暴露在高溫下的巨大風險，但到目前為止，很少有研究記錄該地區極端溫度與健康之間的聯繫，暴露於高溫只是氣候變化對健康的眾多不利影響之一。

研究人員、美國加州大學柏克萊分校教授羅德里格斯（Daniel Rodríguez）評估拉丁美洲的人口成長趨勢指出，人口高齡化和城市化使瞭解氣候變化帶來的公共衛生風險變得更加重要。（編輯：高照芬）1110706