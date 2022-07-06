挪威政府出手干預 油氣工人結束罷工

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（中央社奧斯陸5日綜合外電報導）挪威工會領導人和勞工部表示，政府今天出手干預，結束石油和天然氣工人罷工的僵局。這場罷工原本可能加劇歐洲的能源供應問題。

路透社報導，由於工資爭議，挪威海上油氣工人今天展開罷工計畫的第一天。罷工可能導致挪威天然氣出口減少近60%，惡化與俄烏戰爭有關的供應短缺。

萊德恩工會（Lederne labour union）領袖英格瓦森（Audun Ingvartsen）告訴路透社：「工人將盡快重返工作崗位。我們正取消罷工升級。」當被問及罷工是否已經結束時，他回答「是的」。

另一方面，勞工部也證實行使干預權。

勞工部長波森（Marte Mjoes Persen）表示：「挪威在供應歐洲天然氣上扮演重要角色，罷工將對英國、德國等其他國家產生重大影響。」「有鑑於當前情勢，停工影響的產量將對歐洲帶來巨大衝擊。」

根據挪威石油天然氣協會（NOG），罷工如果持續到9日，將造成每日減少111萬7000桶當量的天然氣出口，相當於單日出口量的56%。

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挪威天然氣系統營運商Gassco先前表示，在最糟糕的情況下，比利時和英國自9日起將無法取得來自挪威的管線輸送天然氣，原因是北海的天然氣運輸中心－斯萊普納（Sleipner）有關閉風險。

挪威是僅次於俄羅斯的歐洲第2大能源供應國，特別是俄羅斯的「北溪一號」天然氣管線（Nord Stream 1）將自本月11日起關閉10天進行維修，被認為供量可靠、穩定的挪威能源需求量就更高。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110706