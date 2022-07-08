美國孩童參與昏迷挑戰喪命 TikTok在加州挨告

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國有孩童參與熱門短影音分享應用程式TikTok上一種憋氣直到昏厥的「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）遊戲後喪命，TikTok如今在加州吃上官司。

法新社報導，上週在洛杉磯州級法院提起的訴訟指控TikTok軟體「故意且一再」推動昏迷挑戰，去年導致德州一名8歲女童和威斯康辛州一名9歲女童喪命。

提起訴訟的社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）律師柏格曼（Matthew Bergman）說：「TikTok必須就對這兩位女童推送致命內容負起責任。」

「TikTok投資數十億美元，故意設計產品來推送明知危險、可能導致用戶死亡的內容。」

中國母公司字節跳動（ByteDance）旗下TikTok並未立即回覆置評請求。

訴訟指出，TikTok的演算法對這兩名女童宣傳昏迷挑戰。兩人都因自我勒死而喪命，一人使用繩子，另一人使用狗牽繩。

訴訟內容也列出義大利、澳洲和其他地方與TikTok昏迷挑戰有關而喪命的孩童。

TikTok主打並宣傳各式各樣挑戰，用戶可以拍攝自己參與主題挑戰活動，但這有時具有危險性。

訴訟呼籲法官下令要求TikTok停止透過其演算法引誘孩童和宣傳危險挑戰，並要求金額不明的賠償。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1110708