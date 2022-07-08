油價上漲帶動出口 加拿大5月貿易順差14年最高

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（中央社渥太華7日綜合外電報導）加拿大統計局今天表示，由於西方國家對俄羅斯實施能源制裁導致油價上漲，進而帶動加國的出口，5月貿易順差寫下2008年以來新高紀錄。

法新社報導，加拿大5月出口總額成長4.1%，達到684億加元，是過去12個月來的第10次增長；進口總額則下降0.7%，成為631億加元。

加拿大統計局表示，加國的貿易順差因而從4月的22億加元成長至5月的53億加元。

俄羅斯入侵烏克蘭期間由於石油供應緊縮而導致價格飆升，加拿大的出口成長是由油價上升所帶動。

加國商業客機對美國的出口也呈現驟升，加國主要銷往巴西的鉀肥出貨量同樣創下新高，因為買家將目光投往最大化肥出口國俄羅斯以外的國家尋找新供應商。加國主要出口韓國的銅礦石及其精砂外銷也有成長。

同時，加國進口的服裝及鞋類、藥品及醫療產品、以及自美國進口商業客機金額均呈現下降。加國主要由愛爾蘭藥品原料帶動的基礎化學原料進口成長，減少了進口金額下跌的幅度。

加拿大對最大貿易夥伴美國的貿易順差也從4月的129億加元擴大至5月的140億加元，再創新高。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110708