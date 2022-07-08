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北韓豪雨成災 經濟危機雪上加霜

2022/7/8 21:53
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（中央社首爾8日綜合外電報導）靠近中國邊界的北韓城鎮本週經歷連日豪雨而被洪水淹沒，該國原本就已相當嚴峻的糧食和經濟形勢，恐怕會更加惡化。

北韓國營媒體報導，鄰近中國的邊境城市新義州（Sinuiju）昨天出現今年最大降雨，截至當天下午4時，降雨量至少132.5毫米。

影片畫面顯示，公車和其他車輛行駛經過被水淹沒的十字路口，附近行人涉水而行。

北韓中央通信社（KCNA）報導，位於北韓東部的咸鏡北道，當地官員為確保供水衛生，努力監督污水處理作業，並要求居民將水煮沸才可以飲用。

北韓據報出現一種不明的腸道疾病疫情，南韓官員懷疑是霍亂或傷寒。平壤當局還將不久前爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情歸咎人民接觸到來自兩韓邊界的外國物品。

北韓因發展核子武器和飛彈計劃而受到國際制裁，為了防止COVID-19疫情傳播，平壤也關閉大部份邊境貿易。天災和疫情都可能會加劇糧食短缺問題。

聯合國昨天公布的糧食安全年度報告指出，2019年至 2021年，北韓營養不良的人口比例高達41.6%，2004年至2006年為33.8%。

北韓南部靠近南韓邊界的黃崗大壩4日在未知會南韓的情況下洩洪，造成臨津江水位上升，迫使南韓當局撤離在當地度假的遊客。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110708

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