日參院選舉 修憲勢力取得超過修憲所需2/3席次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，日本今天如期舉行參議院大選投開票，日本媒體NHK估算，執政聯盟將維持在參議院的多數優勢。政治分析家表示，修憲勢力取得超過修憲所需2/3席次。

根據日本放送協會（NHK）出口民調，首相岸田文雄的自民黨與聯合執政的公明黨將拿下125席中的69至83席。

路透社報導，政治分析家，同時也是前自民黨幕僚的田村重信（Shigenobu Tamura）指出：「鑑於執政聯盟已取得多數席次，超過他們的目標，以及希望修憲的4黨也取得超過所需的席次，對自民黨可以說是巨大的勝利。對岸田政府來說是非常好的結果。」

根據日本共同社報導，對於修憲態度積極的自民黨、公明黨、日本維新會和國民民主黨等4黨的參院席次達到166席，修憲勢力維持參院2/3以上席次已成定局。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko）首席經濟師宮前耕也（Koya Miyamae）則表示，這次參院選舉後，岸田在追求基於他想法的政策上可能更有空間，儘管和安倍密切的國會議員可能會動員，大聲呼籲延續安倍經濟學。這種緊張在財政政策上可能會更明顯，而不是在貨幣政策上。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場策略師前川將吾（Shogo Maekawa）說：「日股週一走勢將穩健，部分因為美國8日公布正向的就業數據，同時這次選舉結果也顯示日本政壇穩定…但日股漲勢將有限，因為市場早已反映這樣的選舉結果。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「中期來看，焦點將在岸田政府的經濟和政治政策將脫離安倍經濟學的程度。但至少目前為止，岸田政府不太可能在財政和超寬鬆貨幣政策上做出大幅改變，在日本尚未完全從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打擊中復甦，以及對歐美經濟減緩的疑慮下，這樣的改變對市場不是正面利多。」

政策研究大學院大學（National GraduateInstitute for Policy Studies, GRIPS）教授增山幹高（Mikitaka Masuyama）指出，外界焦點一直在自民黨和公明黨表現如何，對執政聯盟來說，這個選舉結果相當不錯。岸田政府在國會取得穩定的基礎，得以處理像是通膨飆升等棘手的議題。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110710