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美國務卿改行程親赴東京 向安倍遇刺致哀

2022/7/11 10:52
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（中央社東京11日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天親赴東京，向美國親密盟友、日本前首相安倍晉三遇刺表達哀悼。

美國國務院官員說，正在亞洲進行訪問的布林肯臨時安排這趟東京行，他抵達後先前往美國駐日本大使館，帶領館方人員向安倍默哀。

布林肯返回美國前，將會晤日本首相岸田文雄，對安倍辭世表達沉重的哀思。

安倍是日本在位時間最長的首相，支持與美國建立堅強的國防及政治關係；安倍8日在奈良市為自民黨候選人助選時遭槍殺。對全球最安全國家之一的日本來說，這是極其罕見的槍枝犯罪。

美國總統拜登稍早也前往日本駐美國大使官邸簽弔唁冊，致以哀悼之情。

安倍遇刺驟然離世，在東南亞地區訪問的布林肯臨時增加赴日行程。

布林肯昨天在泰國與泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）會談前，先為安倍默哀。

布林肯告訴董恩說：「我認為大家仍對安倍遇刺感到震驚，對他的家人、朋友和全世界遭受的損失感到震驚。我知道整個地區乃至全世界各地，對此都有如此深刻的感受。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110711

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