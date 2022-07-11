離家4個月她不想再逃了 搭上夜行列車重回烏克蘭

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（中央社基輔10日綜合外電報導）火車剛過波蘭邊境，緩緩停了下來。塔蒂亞娜（Tatiana）圓圓的臉蛋浮出微笑，霎那間亮了起來。

「烏克蘭！」

法新社報導，和其他從波蘭撤爾姆（Chelm）搭乘這列火車前來烏克蘭首都基輔的乘客一樣，塔蒂亞娜和母親瓦倫蒂娜（Valentina）流亡4個月後下定決心，儘管戰爭還沒結束，儘管未來不知會如何，現在，該是回家的時候了。

塔蒂亞娜和瓦倫蒂娜來自烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih），與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同鄉，兩人在2月24日俄羅斯展開入侵之初就逃出烏克蘭，投靠住在土耳其伊茲米爾（Izmir）的朋友。

塔蒂亞娜原本在首都基輔1家行銷公司當銷售代表，逃到土耳其後，她繼續透過遠距工作。

「但4個月夠了，要住在完全不熟、語言也不通的國家真的不容易。」

「我不知道以後會怎麼樣，也不知道戰爭什麼時候結束，但我們要回家了。」

戰爭爆發至今共計有730萬人逃離烏克蘭，其中1/3現在像塔蒂亞娜和瓦倫蒂娜一樣決定回家。

俄羅斯軍隊4月撤離基輔外圍後，首都地區似已恢復正常，2/3居民決定回去。

●「如果他們沒死」

臥舖列車的乘客多是婦孺，萬紅叢中那幾點綠裡面，30來歲的馬克西姆（Maxime）在走道上站了很久，靜靜凝視窗外翠綠的烏克蘭鄉間。

離開兩個月後，馬克西姆將前往俄羅斯正全力攻打、連天烽火沒完沒了的東部工業區頓巴斯（Donbas）。

砲火無情，俄軍緩慢卻持續地攻城掠地，造成巨大的人命損失和大規模的破壞。

馬克西姆說得直白：「那裡有些人我想去探望一下，如果他們沒死的話。」

列車停在波蘭那邊的邊境時，以及進入烏克蘭後，都得等上好幾個鐘頭才能繼續再開，但似乎沒人在乎。

這趟路要花上15個小時多，所以，急來做什麼？

似乎有條細微無形的線把乘客們綁在了一起，無論他們經歷過什麼、為了什麼原因回來，回家這個決定，讓他們緊緊相連。

●照顧自己

兩個素昧平生的年輕女子在走道聊到深夜，紅髮艾德（Ed Sheeran）的歌，輕輕從1節車廂流洩出來。

金髮查票員愛指揮，人卻和善，來來回回地應付著要茶要水的要求，確定每個人都有趟舒服的旅程。

當列車在晨光下駛進基輔，平靜再次降臨，但眼眶溼溼的人多了不少，氣氛也更凝重了幾分。

一整路都穿著短褲和人字拖的好好先生主管，換上他的制服白襯衫；旅客們小心翼翼折好床，清空垃圾桶。

火車緩緩進站，保全人員幫乘客卸下行李，協助他們走下月台；月台上，丈夫、父親和兄弟手捧花束，等著他們的家人。

仍是滿臉笑容的塔蒂亞娜跟旅伴們道著再見，臨別依依地對他們說：要好好照顧自己。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110711