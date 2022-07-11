英相角逐戰將登場 強生拒表態支持任何人選

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國首相強生今天拒絕表態支持任何爭取角逐首相職位的保守黨競爭者。他7日在黨內同志壓力下宣布辭去保守黨黨魁，但會暫代首相直到接班人選出。今天是他辭職後首次公開露面。

法新社報導，截至目前，保守黨已有11人宣告有意參與黨魁之爭，黨內預期今天稍晚確定黨魁選舉時程表。

58歲的強生（Boris Johnson）今天在倫敦參觀一個科學研究機構時，媒體直接問他是否支持誰來接班，他回答：「身為首相，現階段工作是讓黨來做決定、讓他們去進行這件事，同時繼續實現我們被選出要去實現的計畫。」

在保守黨黨魁角逐者中希望最高的，包括前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid），兩人的辭職引發60多位官員請辭，正是逼使強生下台的最後一根稻草。

英國現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）和財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）也已表態參選。另傳出內政大臣巴特爾（Priti Patel）考慮加入戰局。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110711