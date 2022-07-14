太平洋島國呼籲緊急採取行動 對抗氣候變遷問題

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（中央社蘇瓦14日綜合外電報導）脆弱的太平洋島嶼國家今天要求對氣候變遷問題採取「緊急、立即」的全球行動，同時面對中國日益增長的區域影響力，也強調對民主和「基於規則」國際秩序的承諾。

在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的重要峰會上，各島國領導人警告，避免出現「最壞情況」的時間所剩不多了，許多國家面臨海平面上升威脅，被越來越猛烈的風暴吞沒或變得無法居住。

為期3天的會談結束後，各國領導人達成的2050年聯合戰略文件指出：「我們處於氣候變遷不利影響的最前線。」

他們還說，需要在「全球、區域和國家層面採取緊急有力且具變革性的行動」。

這次的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次舉行實體領袖峰會，但此次會議不但沒有感人的溫暖重逢，反而蒙上內部分歧和中美兩國影響力之爭的陰影。

峰會登場前夕，與中國為盟邦的吉里巴斯領導人宣布不會出席，並退出這次論壇。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110714