加拿大批准 莫德納疫苗可適用6個月至5歲幼兒

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（中央社渥太華14日綜合外電報導）加拿大今天授權莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，適用年齡小至6個月大的嬰兒，成為加國第一支適用5歲以下幼童的新型冠狀病毒疫苗。

根據加拿大衛生部，加拿大3月起提供莫德納Spikevax疫苗給5歲以上兒童使用，加上這項新的授權，新增約170萬名孩童可接種COVID疫苗。

莫德納於4月下旬申請擴大疫苗適用對象。

加拿大衛生部表示：「經過徹底且獨立的科學審查證據後，衛生部確認此疫苗對6個月至5歲幼兒的益處大於潛在風險。」

衛生部說，臨床試驗發現此疫苗對幼童的成效，與18至25歲族群觀察到的相似。

莫德納加拿大公司總裁 （Patricia Gauthier）說：「在此公告授權下，父母和看護人員現在有選擇來保護這些非常年幼的孩子，他們是感染風險很高的族群，諸如戴口罩等預防措施可能非總是可行。」

在加拿大，莫德納疫苗獲准適用於成人一年半之後，如今批准6個月至5歲幼兒接種。

美國6月啟動對5歲以下兒童的疫苗接種作業。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110715