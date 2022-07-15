菲律賓上半年登革熱病例增9成 研究疫苗使用

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓衛生部次長維赫利今天說，衛生部將「徹底研究」登革熱疫苗的使用，以便向總統小馬可仕提出建議。截至6月25日，菲國通報6萬4797個登革熱病例，較去年同期高出90%。

維赫利（Maria Rosario Vergeire）今天接受ABS-CBN新聞網訪問表示，目前至少有23種登革熱疫苗被列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單。

她表示：「我們將收集證據，（對疫苗使用）進行研究，一旦完成將召集專家。」

維赫利說：「我們將徹底研究，以便向總統提出建議。」

自5月29日到6月25日，除了菲國西北部伊羅科斯區（Ilocos）和南部民答那峨島的卡拉加區（Caraga），菲律賓全國各地登革熱病例數都超出流行病門檻。

超過83萬名菲律賓學童2016年施打法國藥廠賽諾菲（Sanofi）生產的登革熱疫苗Dengvaxia，這是全球首例登革熱公眾免疫接種計畫。但賽諾菲藥廠2017年宣布，若未曾感染登革熱者施打這種疫苗，可能導致登革熱重症，之後馬尼拉當局暫停接種計畫。

另外，由於菲律賓傳出有孩童接種登革熱疫苗後死亡，雖然無證據顯示死因與疫苗有關，但在菲國引發政治風暴和公眾對疫苗信任崩潰。

對此，菲國衛生部技術諮詢小組成員薩瓦納（Edsel Salvana）告訴ABS-CBN新聞網：「從科學角度來看，顯然如果我們正確使用Dengvaxia且（接種者是）至少感染過一次登革熱的人，它確實大幅降低重症風險。」（編輯：陳惠珍）1110715