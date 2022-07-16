英國志工在烏東拘留死亡 英政府指俄應負責

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯支持的烏克蘭分離主義者今天表示，遭親俄軍隊逮捕的英國男子尤瑞（Paul Urey）在拘留中死亡。英國外相特拉斯（Liz Truss）指責，俄國必須為此負起「完全責任」。

烏東宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）代表莫洛佐娃（Darya Morozova）在通訊軟體Telegram上表示，「他在7月10日死亡」；並說，尤瑞有糖尿病。

非政府組織形容，尤瑞是一位人道主義者，在烏克蘭擔任志工。

但俄國支持的烏克蘭分離勢力堅稱，尤瑞是個「職業」軍人，曾參與阿富汗、伊拉克、利比亞和烏克蘭等地的衝突。

莫洛佐娃表示，尤瑞在4月被捕之前，曾在烏克蘭參戰，並召募和訓練傭兵。

英國首相官邸發言人說：「這顯然是令人心驚的報導，我們關心尤瑞的家人和朋友。」

特拉斯則說：「聽到英國志工尤瑞在遭烏克蘭的俄羅斯代理人拘留時死亡，我感到震驚，俄羅斯必須為此負起完全責任。」（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110715