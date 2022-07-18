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民主剛果情報局拘留美國記者 因涉嫌接觸武裝團體

2022/7/18 17:20
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（中央社金夏沙17日綜合外電報導）中非剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）政府高級官員今天表示，該國情報局拘留了美國記者尼亞可斯（Stavros Nicolas Niarchos），因為他涉嫌與該國東南部武裝團體接觸。

法新社報導，民主剛果當地媒體引述RECN等地方公民團體指出，尼亞可斯和一名民主剛果記者13日在東南部城市盧本巴希（Lubumbashi）遭到逮捕，並被帶到首都金夏沙（Kinshasa）。

這位美國記者現年33歲，為美國國家雜誌（The Nation）和紐約客週刊（The New Yorker）撰文。上述官員指出，他和當地巴卡達卡淡加民兵（Bakata Katanga militia）等武裝團體接觸。

官員解釋，2017年曾有2位聯合國（UN）專家在該國死於謀殺，因此政府必須更加警覺，他從事的行動此前從未向當局通報。

2017年，聯合國曾雇用美國籍專家夏普（Michael Sharp）及瑞典與智利雙重國籍專家卡塔蘭（Zaida Catalan），調查民主剛果中部卡賽（Kasai）地區暴力事件，他們在當地遭到綁架和殺害。

上述官員還說，民主剛果當局沒有興趣拘留一名美國記者，他有可能在19日被釋放。（實習編譯：謝玉琦/核稿：陳正健）1110718

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