高盛靠固定收益緩衝 Q2獲利腰斬但優於預期

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（中央社紐約18日綜合外電報導）華爾街銀行高盛集團今天公布，第2季獲利萎縮48%，減幅小於預期。主要由於市場劇烈波動，投資人重新配置籌碼，高盛依賴強勁的固定收益資產交易來緩和衝擊。

路透社報導，涵蓋高盛（Goldman Sachs）交易業務的全球市場部門，第2季營收成長達32%，來到64億7000萬美元；其中固定收益資產、大宗商品和交易營收大增55%，股票收入也增加11%。

這樣的成績，有助抵銷高盛投資銀行業務受到的打擊。由於全球市場瀰漫風險趨避情緒，導致投行的承銷活動和交易件數驟降，高盛也未倖免於難。

高盛發布的季度財報為美國大銀行財報季畫下句點，結果也呼應摩根大通（JPMorgan Chase & Co）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等同業最新季報情況，兩銀行的投資銀行業務收入皆疲軟。

高盛第2季投資銀行業務營收萎縮達41%，降至21億4000萬美元；其中股票和債券承銷業務收入雙雙下滑，股票上市和併購收購的顧問收入也都減少。

總體而言，高盛第2季淨營收萎縮23%，下滑到118億6000萬美元；獲利更幾乎腰斬至28億美元，或相當於每股7.73美元。

通貨膨脹率狂飆及借貸成本節節攀升，令全球金融市場充滿不安情緒，企業被迫降低對併購交易的興趣，它們透過發行股票或債券籌措現金的計畫也放緩。

高盛的資產管理業務是最新財報當中另一個弱點，第2季相關營收僅10億8000萬美元，較去年同期暴跌79%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110718