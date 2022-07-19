更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
口罩規定再鬆綁 騎機車、腳踏車及戶外工作者可免戴
首頁 / 國際

烏克蘭第一夫人訪美 20日將對國會發表演說

2022/7/19 13:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室今天說，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）20日將向美國國會發表演說。

路透社報導，裴洛西辦公室今天透過聲明表示，美國國會議員將於20日上午11時接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜。

歐倫娜在美國華府展開一連串高調會晤，今天會見了美國國務卿布林肯（Antony Blinken），還將會見美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，布林肯向歐倫娜保證美國對烏克蘭的承諾。布林肯也肯定歐倫娜和平民一同處理戰爭造成的創傷和其他損害的工作。

據美聯社報導，歐倫娜今天也會見美國國際開發總署署長（USAID）鮑爾（Samantha Power）。國際開發總署已金援烏克蘭數以十億計美元，來支持烏國政府和人道需求，此外也正努力緩解因俄烏戰爭加劇全球糧食短缺問題。

澤倫斯基在俄烏戰爭初期也曾對美國國會議員發表視訊演說，獲得國會成員起立鼓掌。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110719

歐倫娜
控訴俄羅斯過濾營施暴 烏克蘭難民：6旬婦被迫脫衣驗身 烏克蘭第一夫人：俄烏衝突影響健康恐持續數十年[影]
布林肯
布林肯重申美菲共同防禦承諾 促中在南海停止挑釁 拜習數週內對話？中：先共同商定且營造有利條件
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族