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比利時指中國駭客影響國安 北京：沒提協查要求

2022/7/20 16:34
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（中央社記者張淑伶北京20日電）比利時外交部日前發布聲明，指中國駭客的惡意網路活動影響國安。中國外交部發言人汪文斌今天說，比利時沒有提出協查要求也未提供事實依據，反對這種情況下指控中國駭客攻擊。

北京日報app（應用程式）報導，汪文斌在外交部例行記者會上回覆相關問題時宣稱，中方反對並依法打擊各種形式的駭客攻擊，不會對駭客攻擊鼓勵支持或縱容。

他說，中方堅決反對比利時在沒有提出協查要求，更沒有提供事實依據的情況下，單方面宣稱所謂中國駭客攻擊的做法。

他宣稱，網路安全是各國面臨的共同挑戰，呼籲各方更多體現「戰略自主」，通過對話合作共同維護網路安全。

2021年12月，一場針對比利時國防部的網路攻擊行動，導致其與網路相通的IT系統癱瘓多日，但比利時安全部門堅稱敏感資料未遭入侵。

法新社報導，比利時外交部18日發布聲明，指駭客組織針對比利時國防部和內政部發動的各項活動，嚴重影響其主權、民主、安全和整個社會；比國評估這些惡意網路活動，是由中國駭客組織所為。

聲明並表示，持續敦促中國有關當局遵守聯合國認可的負責任國家行為準則，並要求中國採取所有必要措施來調查此事。（編輯：邱國強）1110720

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