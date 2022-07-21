比利時國會通過換囚 涉恐攻伊朗外交官可能獲釋

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）比利時國會議員今天批准備受批評、允許與伊朗換囚的協議，可能為一名因恐怖主義罪名遭判刑的伊朗外交官獲釋開啟道路。

經過兩天激烈辯論，國會以79票對41票支持這項協議。這份協議已於7月6日取得國會一個委員會批准。

包括比利時人和流亡的伊朗反對運動成員在內，批評者表示，面對德黑蘭實際上等同劫持人質的情況，比利時正在讓步。

但總理德克魯（Alexander De Croo）政府主張，這是讓被伊朗關押的比利時援助工作者凡德克提爾（Olivier Vandecasteele）重獲自由的唯一辦法。

這意味比利時將釋放、甚至可能赦免去年因涉嫌發動炸彈攻擊被判20年徒刑的伊朗外交官阿塞迪（Assadollah Assadi）。

比利時反對派聲稱與德黑蘭的協議是為了讓阿塞迪獲釋而「量身定做」，伊朗流亡人士並發起街頭抗議和激烈的遊說活動。

50歲的阿塞迪因策劃恐怖攻擊被判有罪，那場攻擊原定2018年6月發動，所幸被比利時警方及時破獲。

比利時安特衛普（Antwerp）法院裁定，阿塞迪代表伊朗情治機構策劃這場行動，而他當時是駐奧地利特使，因此在比利時沒有豁免權。

但德黑蘭反應激烈，要求比利時承認阿塞迪的外交地位並釋放他。

本月稍早，比利時司法部長奎克恩柏納（Vincent Van Quickenborne）向歐洲議會議員提交「關於移交被判刑人」的協議，協議文字試圖與阿塞迪案脫鉤。

但奎克恩柏納坦承，一旦「所謂的外交官」被捕，比利時的「利益」和其在伊朗的200名國民就成為潛在報復目標。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110721