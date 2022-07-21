歐盟端天然氣配給計畫 德國有城市不供熱水澡

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）由於擔心俄國可能的天然氣斷供，歐盟發出因應指南要求成員國減少15%的用量並準備實施配給；德國有些都市夏天不供熱水澡、夜間關掉非必要交通燈號。

「華爾街日報」指出，歐盟執委會今天發布因應指南，推動各成員國政府為一個「沒有充足俄國天然氣供應的冬天」預做準備。

歐盟執委會今天呼籲所有成員，自願遵守從今年8月至明年3月減少15%天然氣使用，比較基準是2016至2021年間同期的用量。一旦供應吃緊時，歐盟當局將可強制實施這項目標。

歐盟執委會今天表示，俄國6月向歐洲的天然氣供應，不到過去5年同期平均的30%。

若俄國持續限供甚至徹底斷供，歐洲各國恐難以趕在冬季前儲滿天然氣，從而增加冬天供暖風險。有外電引述獨立能源研究機構Rystad Energy指出，由於近期遭受極端高溫的熱浪，歐洲將比預期更快遇上天然氣儲量告急，不可能在冬季前達到儲量目標。

「紐約時報」指出，俄國天然氣佔歐盟用量的40%，但6月份的供應量不及正常平均水準的1/3，往年歐洲的儲氣設備通常都在夏天這個時節儲滿，若無法趕在年底冬季前備足，產業與民生有整個被打亂之虞。

「華盛頓郵報」報導，熱浪當前下德國已憂心今年恐無足量天然氣過冬，開始諸多節約措施。紐倫堡已停止歷史建築晚間的絢麗點燈，漢堡各家旅館實施熱水配給，柏林也打算夜間關掉一些非必要的交通燈號；在波茨坦，連德國人最愛的三溫暖蒸汽浴也紛紛把溫度調低。

奧登堡（Oldenburg）市長克羅克曼（Juergen Krogmann）說：「夏天洗冷水澡總好過在冬天洗。」

位於德國西北部的奧登堡頒訂30項節能計畫，包含市立建築關閉熱水使公立運動中心無熱水澡可洗，另即便本週熱浪當頭，公共建築也禁開空調。（譯者：陳亦偉）1110721